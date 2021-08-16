"بوجاتي" الفرنسية تطلق أيقونتها Bolide الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بأسعار مليونية ونسخ محدودة، أطلقت "بوجاتي" الفرنسية أيقونتها Bolide الجديدة، فيما أعادت "لامبورجيني" الإيطالية إحياء أيقونتها Countach.



وأعلنت شركة بوجاتي عن إطلاق أيقونتها Bolide الجديدة بحلول عام 2024 بسعر يبدأ من 4.8 مليون يورو، على أن يقتصر إنتاجها على 40 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة Bolide الجديدة المخصصة للسباقات تعتمد على سواعد محرك مكون من 16 أسطوانة سعة 8 لتر وبقوة 1850 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1850 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.17 ثانية فقط، في حين تزيد سرعتها القصوى على 500 كلم/س.

فيما أعلنت شركة لامبورجيني عن إعادة إحياء أيقونتها Countach في إصدار محدود يقتصر على 112 نسخة فقط نظير سعر يبلغ نحو 2 مليون يورو.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة Countach LPI 800-4 الجديدة تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك احتراق مكون من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر وبقوة 574 كيلووات/780 حصان، مع محرك كهربائي بقوة 25 كيلووات/34 حصان.

وبتضافر جهود المحركين معا تبلغ القوة الإجمالية 599 كيلووات/814 حصان. وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 355 كلم/س.

وبحسب ستيفان وينكلمان، رئيس لامبورجيني، فإن المكثف الفائق في السيارة عبارة عن بطارية بها طاقة أكبر بثلاث مرات من البطارية العادية المتصلة بصندوق ناقل السرعات.

كما أشار وينلكمان إلى أن كونتاش تغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى لامبورجيني، إذ أنها لا تعيد تقديم سيارات قديمة عادةً، "لكننا قمنا باستثناء لهذه السيارة".

ويعد لقب كونتاش تعبيراً مناسباً عن المفاجأة والتعجب في لهجة سكان منطقة بيدمونت في شمال غرب إيطاليا وهو واحد من عدد قليل جداً من أسماء طرازات لامبورغيني غير المرتبطة بالثيران.

ويمكن التعرف على كونتاش إل بي آي 800-4 على الفور على أنها السليل الرفيع لأجيال سيارات كونتاش، وهي دليل على التأثير الدائم لتصميم سيارة كونتاش الأصلية التي أصبحت من أبرز السيارات الرياضية الأنيقة في الثمانينيات ورمزاً للسيارات وأسلوب الحياة فائق التميز.

وصُنع شاسيه السيارة الأحادي وجميع ألواح الهيكل من ألياف الكربون، مما يوفر الحل الأمثل لتخفيف الوزن بالإضافة إلى الصلابة الالتوائية الاستثنائية. وتتميز السيارة بوزن يبلغ 1595 كجم بنسبة 1.95 كجم لكل حصان تقريباً.