وضع فيروس كورونا يمدد الإغلاق في عاصمة أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قررت السلطات في مقاطعة العاصمة الأسترالية كانبيرا تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين، بدءاً من، الإثنين، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وقال رئيس وزراء مقاطعة العاصمة أندرو بار: "الوضع خطير ولا نريد أن نرى ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات كما حصل في ولايات أسترالية أخرى".

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 207 ملايين و995 ألفا و805 حالات.

وبلغ عدد الوفيات 4 ملايين و374 ألفا و961 شخصا، فيما تعافى 186 مليونا و466 ألفا و822 شخصا.