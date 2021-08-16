السلطات التايلاندية تقرر تمديد العمل بقيود مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قررت السلطات التايلاندية تمديد العمل بقيود مكافحة كورونا في جزيرة بوكيت حتى نهاية أغسطس، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة المحلية.



وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن القيود، التي تنص على منع الدخول للجزيرة، ستستمر حتى 31 آب/أغسطس الجاري.

وقال حاكم بوكيت نارونج وونشي إنه اتفق مع لجنة مكافحة الأمراض المعدية في بوكيت على الحاجة لتمديد العمل بالقيود، ووقع أمرا بذلك أمس الأول السبت.

وأضاف أن بوكيت أعلنت أنها ستمدد العمل بقيود الدخول على حدودها. ويشار إلى أنه لا يسمح بدخول أي شخص برا أو بحرا أو جوا لبوكيت ماعدا الأطفال أقل من ستة أعوام الذين يخضعون لرعاية والديهم و16 فئة أخرى .

وتشمل الاستثناءات الذين يعملون في قطاع الطوارئ الطبي، وتوصيل المعدات الطبية والأدوية والوقود، والمنتجات الزراعية ومنتجات أخرى.

وأشار وونشي إلى أنه يتعين على الزائرين تقديم شهادة تفيد بسلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

كما أوضح أن بوكيت ستعلن عن قائمة بالأماكن التي سيتم إغلاقها والانشطة التي سيتم حظرها.

من ناحية أخرى، قال نائب حاكم الجزيرة فيكروم جاكثي إن برنامج ساند بوكس لتعزيز السياحة في الجزيرة تسير بصورة مرضية.

وقال إنه منذ تدشين البرنامج في الأول من تموز/يوليو الماضي حتى 14 آب/أغسطس الجاري، استقبلت تايلاند 20 ألفا و 727 سائح، من بينهم 57 سائحا كانوا مصابين بفيروس كورونا وسبعة أخرين تعافوا من الفيروس.