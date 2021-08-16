كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لا تزال الأنظار تتجه نحو هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 القابل للطي وتراقب أداء الجهاز الذي أطلقته الشركة منذ أيام قليلة.



تشير المراجعات التي تمت حول الهاتف، إلى أن سامسونج تمكنت من تطوير الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي صغير الحجم، وتجاوز عيوب الجيل السابق.

ورصد "aitnews"، مجموعة من المعلومات المهمة عن هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip 3، لتوضح إمكانيات الجهاز.

1 ـ هاتف سامسونج الجديد يتحمل الصدمات، حيث دعمت الشركة الهاتف القابل للطي، بطبقة خارجية من الألومنيوم المصفح، هي الأقوى في جميع هواتف سامسونج.

2 ـ يأتي الهاتف Galaxy Z Flip 3، بشاشة داخلية مغطاة بطبقة من Corning’s Gorilla Glass Victus، وهي تعتبر أحد أقوى طبقات الحماية التي طورتها الشركة.

3 ـ يتميز الهاتف الجديد القابل للطي، بأنه آمن في المطر وتحت الماء لمدة 30 دقيقة، حيث تستخدم سامسونج معيار مقاومة المياه بقدرة IPX8.

4 ـ تمكنت سامسونج من زيادة حجم الشاشة الخارجية لهاتفها Galaxy Z Flip 3، إلى 1.9 بوصة بدلا من 1.1 بوصة في الجيل السابق.

5 ـ تتميز شاشة هاتف سامسونج، بعرض التنبيهات وبعض الأدوات المصغرة التي يمكن استخدامها لإدارة الهاتف بشكل سريع، بالإضافة إلى عرض كاميرا الهاتف لتتمكن من أخذ الصور الذاتية بصورة أكثر احترافية، ويمكنها عرض الساعة والتاريخ عبر أداة مصغرة خاصة بها.

6 ـ تأتي شاشة هاتف سامسونج القابل للطي، بمعدل تحديث 120 هرتز، ويمكن جعل الشاشة تعمل بمعدل تحديث 60 هرتز من داخل قائمة الإعدادات للحصول على أداء بطارية أفضل.

7 ـ استخدمت سامسونج في هاتفها Galaxy Z Flip 3 الألوان الهادئة المطفأة، وتتميز بكونها عملية أكثر من الألوان المعدنية اللامعة المستخدمة في الجيل السابق من الهاتف.

8 ـ يأتي الهاتف بسعر 1000 ألف دولار وهو أقل بكثير من سعر النسخة السابقة والتي بلغ سعرها نحو 1500 دولار.