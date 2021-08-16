إعلام: مقتل 5 فلسطينيين برصاص الأمن الإسرائيلي خلال مواجهة مسلحة في جنين.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت القناة الـ "13" العبرية، أن وحدة من حرس الحدود الإسرائيلي خلال دخولها مخيم اللاجئين بجنين لاعتقال مشتبه بهم، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على الجنود الإسرائيليين.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات بين قوات الأمن الإسرائيلية. مؤكدة في الوقت ذاته وقوع 5 قتلى من الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن ثلاثة قتلى وقعوا جراء الهجوم الإسرائيلي وهم: صالح العمار، رائد أبو سيف، نور جرار.

وكشف "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت أيضا باختطاف شابين جريحين، واعتقال 3 آخرين قبل انسحابها من المدينة والمخيم فجر اليوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل مواطنين برصاص الأمن الإسرائيلي فجر الاثنين، في جنين.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية جانبا من المواجهات التي حدثت بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في جنين.

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