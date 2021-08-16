شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يشتعل فى غابات بالقرب من مدينة القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حريق غابات سريع الانتشار يشتعل على مشارف القدس .

وقالت الشرطة الإسرائيلية على تويتر إن عمليات الإجلاء بدأت في عدة قرى تضررت من النيران وتم إغلاق طرق.

ونشر العديد من مستخدمي تويتر في القدس وبالقرب منها صورا لسحابة كبيرة من الدخان تندلع من حول بيت مائير حوالي 10 كيلومترات غرب القدس حيث اندلع الحريق وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وتم نشر العديد من طائرات مكافحة الحرائق والعديد من رجال الاطفاء ، ولم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على الحريق الكبير .

كان حريق هائل قد اندلع يوم الخميس الماضي قرب مدينة "كريات شمونة" شمال إسرائيل، وإخلاء السكان من منازلهم،بحسب الشرطة الإسرائيلية.