شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمني العراقي يعلن اعتقال "إرهابيين" اثنين تسللا من الحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن اعتقال "ارهابيين" اثنين تسللا من الحدود السورية.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بتبادل المعلومة ما بين شعبة استخبارات الفرقة ١٥ (أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ) ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والتي أكدت محاولة إرهابيين اثنين اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى تم على إثرها وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية، نصب كمين محكم لهما من قبل مفارز شعبة الاستخبارات ووكالة الاستخبارات وباسناد قوة برية من الفوج الأول لواء المشاة ٧١ وفصيل استطلاع اللواء للقبض عليهما فور اجتيازهما للحدود".

وأضاف: "تبين انهم من سكنة صلاح الدين واثناء التحقيق اعترفا بوجود إرهابيين اثنين بانتظارهما في نينوى فتم التوجه اليهما والقبض عليهما وتبين ايضا انهما من سكنة قضاء حديثة ب‍الأنبار، تم تسليم جميع الإرهابيين إلى جهة الطلب".