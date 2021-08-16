شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تلقيح 594141 شخصا فى اليوم الثانى من عمليات التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية المتابعة بوزارة الصحة التونسية، أن الحصيلة المسجلة لليوم الثاني لعمليات التلقيح المكثف بكامل ولايات الجمهورية الذي بدء الأسبوع الماضي، بلغت 594141 عملية تلقيح بـ 405 مركز مخصص لهذا الغرض.

وتراجع حضور جائحة كورونا في تونس بعد انخفاض نسبة العدوى بالفيروس وتكثيف حملات التطعيم ضد الوباء من قبل السلطات الصحية، ويؤكد الأطباء أن الأوضاع داخل المستشفيات تحسنت خاصة بعد توفر الأكسجين والأدوية بفضل دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة.