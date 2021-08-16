شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة السودانية يعلن تشكل آلية وطنية لحماية الفترة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل آلية وطنية برئاسة اللواء معاش فضل الله برمة ناصر وعضوية آخرين، للمساعدة في إيجاد التوافق لحماية الفترة الانتقالية في السودان.

وقال حمدوك وفق وكالة الأنباء السودانية: إن تشكيل الآلية تم بعد تشاور عريض داخل وخارج البلاد، مما منحنا فرصة لتطوير المبادرة.

وأكد أن المبادرة ملك للشعب السوداني ومن حقه أن يتعامل معها بالإضافة أوالحذف، كما أن ردود المجتمع الدولي عنها كانت إيجابية.