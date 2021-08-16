شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس وزراء الجزائر الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي عن عمر ناهز 85 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت رئيس وزراء الجزائر الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي عن عمر ناهز 85 سنة في مستشفى عسكري بالعاصمة الجزائرية.

ويعرف الإبراهيمي بمشاركته في الثورة التحريرية في صفوف جيش التحرير الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي في خمسينات القرن الماضي.

وبعد استقلال الجزائر في عام 1962، تولى الإبراهيمي مناصب وزارية عدة حتى عام 1970، قبل أن يتجه للتدريس بجامعة الجزائر حتى عام 1975.

وتولى الراحل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، حتى عام 1983، قبل أن يعين سنة 1984 رئيسا للوزراء حتى استقالته في عام 1988.