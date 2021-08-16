شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة "يونيتامس" يبحث مع مجلس السيادة السودانى تشكيل المجلس التشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس مع عضو مجلس السيادة السوداني رجاء نيكولا، الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس التشريعي، والمهام ذات الصلة بذلك، والتي ظل يؤديها مجلس السيادة.

والتقت نيكولا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان.

وأوضح بيرتس، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه بحث مع عضو مجلس السيادة كل المسائل القانونية ذات الصلة بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال، ولجنة الاستئنافات الخاصة بلجنة تفكيك النظام.