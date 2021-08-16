شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مقيمين جمعوا 350 ألف ريال من مخالفي الإقامة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على (4) مقيمين لجمعهم مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (4) مقيمين، اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لجمعهم مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضُبط بحوزتهم (349,747) ريالًا.
وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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