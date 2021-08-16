شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة خفيفة بالقرب من مدينة القصر الكبير بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت جريدة "هسبريس" المغربية، اليوم الأحد، بتحطم طائرة صغيرة من نوع "Beechcraft A23 Musketeer"؛ إثر فشلها في الإقلاع واصطدامها بحواجز ترابية في منطقة "الدرابلة"، بالقرب من مدينة القصر الكبير.

وذكرت جريدة "هسبريس" - نقلا عن مصادر بالمنطقة - أنه لم يتم العثور على طاقم الطائرة المتحطمة أو أي شيء داخلها؛ مما يرجح استخدامها في أنشطة التهريب.

وأضافت الصحيفة أن سلطات الأمن في مدينة القصر الكبير انتقلت إلى مكان الحادث مصحوبة بالكلاب المدربة، حيث تم تطويق مكان التحطم من أجل عمل التحريات اللازمة الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.