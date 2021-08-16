شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية أنها أجلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان وزارة الخارجية أنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية.

وأصدرت السفارة الأمريكية في كابول - التي تعمل الآن خارج مطار كابول - تعليمات للمواطنين الأمريكيين في العاصمة بالبقاء في مكانهم وحماية نفسهم في الداخل.

وقال التنبيه الأمني الصادر يوم الاحد عن السفارة الامريكية في كابول: "الوضع الأمني ​​في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك في المطار. ووردت أنباء عن تعرض المطار لإطلاق نار. لذلك نحن نوجه المواطنين الأمريكيين إلى الملاجئ في مكانهم".

قالت السفارة إن على الأمريكيين "الراغبين في المساعدة في مغادرة البلاد التسجيل للحصول على أي خيار قد يتم تحديده للعودة إلى الولايات المتحدة" ، ويجب عليهم إكمال نموذج عبر الإنترنت لكل شخص.

وقالت السفارة: "يجب على الأزواج والأبناء القصر لمواطني الولايات المتحدة في أفغانستان والذين ينتظرون تأشيرات الهجرة إكمال هذا النموذج إذا كانوا يرغبون في المغادرة الرجاء القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. يجب عليك إكمال هذا النموذج حتى لو كنت قد قدمت معلوماتك من قبل إلى سفارة الولايات المتحدة في كابول ".

وأكد التحديث: "لا تتصل بالسفارة الأمريكية في كابول للحصول على تفاصيل أو تحديثات حول الرحلة. هذا النموذج هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن الاهتمام بخيارات الرحلة "