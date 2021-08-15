شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. رياح نشطة وغبار وسماء غائمة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى، استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع طقس شديد الحرارة على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

كما تشمل الحالة نشاط في الرياح السطحية أجزاء من مكة المكرمة، وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.