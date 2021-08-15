شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: إجلاء جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية للمملكة في «كابل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أجلت المملكة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية. وأكدت وزارة الخارجية بأنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية “كابل”، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية.

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