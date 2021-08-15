الجيش اللبناني يداهم محطات وقود مغلقة... خزنت البنزين ومنعته عن الشعب

دبي - محمود عبدالرازق - وعملت قوات الجيش على مداهمة المحطات المغلقة، في مدينة صيدا، حيث تخزن البنزين والمازوت، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للجيش عبر موقع تويتر.

وقال الجيش اللبناني من قبل إن "وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".

​وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء الماضي، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد. وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

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