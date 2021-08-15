نصر الله يعلق لأول مرة على انفجار عكار ويبشر اللبنانيين بجلب المحروقات من إيران

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY

وقال نصر الله، في كلمته خلال الليلة السابعة من محرم في المجلس المركزي الذي يقيمه حزب الله في باحة عاشوراء، نتوجه إلى أهلنا في عكار بالعزاء وإلى قيادة الجيش اللبناني ونعبر عن التضامن والمواساة لما جرى عليهم وعلى أحبائهم ونتضامن مع الجرحى الذين يعانون من آلام الحروق القاسية".

وأضاف أنه "يجب أخذ العبرة مما جرى لمنع تكراره في أماكن أخرى"، مشددا على أن "الحادثة يجب أن تشكل عاملاً حاسماً للمعنيين من أجل تشكيل حكومة، لأن لبنان لم يعد يحتمل".

وأكد حسن نصر الله، أنه "يجب تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وعلى الجميع تقديم التسهيلات المطلوبة"، معتبرا أن ما حصل اليوم بعكار في بلدة التليل يفرض نفسه على الجميع.

وطالب نصر الله بالتحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة ومعاقبة المسؤولين كي لا تتكرر، وتابع أن "الأهم في هذه الأوقات مساعدة المصابين وبلسمة الجراح والمساعدة بالدرجة الأولى يكون إنسانيا ولنأخذ العبرة من هذه الحادثة كي لا تتكرر في أي منطقة أخرى".

وبشأن رفع الدعم عن المحروقات، قال نصر الله، إن "الحل ليس في تقاذف المسؤولية، بل في تأليف حكومة، وأن هناك كثير من اللبنانيين شركاء في المسؤولية"، مضيفا أن "أغلب الشركات تحتكر المحروقات، وتعمل على تخزينها لبيعها في السوق السوداء".

وقال: "أؤكد أننا سنأتي قطعا بالمازوت والبنزين من إيران وفي هذين اليومين سأبلغكم متى"، معتبرا أن "من خزن وباع المحروقات في السوق السوداء خان الأمانة"، كما شدد على أن الفوضى في لبنان يديرها الأمريكان من السفارة الأمريكية، وأن ما يجري اليوم في البلاد هو نفس ما يجري في العراق لأن هناك غرفة واحدة تدير الفوضى.

ووقع انفجار ضخم في بلدة تليلة بمحافظة عكار الواقعة شمال لبنان، ما أسفر عن 28 قتيلا و 80 مصابا ولا تزال الحصيلة في تزايد، في وقت أعربت عدة دول عن دعمها ومساندتها للبنان في مصيبته الأليمة.