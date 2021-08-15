السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الخارجية السعودية قولها "أجلت المملكة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية".

وأكدت وزارة الخارجية، بأنه "قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية".

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وقال اثنان من كبار قادة "طالبان" الموجودين في كابل، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

في هذه الأثناء، قال مصدر بالرئاسة الأفغانية، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".

فيما كشفت وسائل إعلام أفغانية، أن "الرئيس أشرف غني وصل إلى سلطنة عمان، بعد استيلاء طالبان على عاصمة البلاد كابل"، مؤكدة أن "زوجته رولا وشخصين آخرين غادروا كابل أولا إلى طاجيكستان ثم إلى عمان وهم الآن هناك".​

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة "طالبان" الإرهابية، اليوم الأحد، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".