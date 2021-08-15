شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب يعلن تلقيح أكثر من 16 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 16262278 شخصا حتى اليوم.

وذكر بيان للصحة المغربية أن 21874 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ، موضحة أن 12411 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس11402066 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.