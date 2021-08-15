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‏المغرب يعلن تلقيح أكثر من 16 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من القاح ضد بلغ 16262278 شخصا حتى اليوم.

وذكر بيان للصحة المغربية أن 21874 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ، موضحة أن 12411 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس11402066 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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