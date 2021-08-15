شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقطعون الطريق بين جنين نابلس بالضفة ويهاجمون سيارات الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع مستوطنون مساء اليوم الأحد الطريق الواصل بين جنين ونابلس قرب بلدة سبسطية الفلسطينية وهاجموا سيارات المواطنين.

وقال محمد عازم، رئيس بلدية سبسطية، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا سيارات المواطنين ما أدى الى تضرر بعضها.

وأضاف أن المنطقة تشهد انتشارًا للمستوطنين، محذرًا من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين في المنطقة.

و أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم، قرارًا يقضي بتجميد تهجير 3 عائلات من حي الشيخ جراح حتى نهاية الإجراءات.

ومنازل العائلات الثلاث وهي الداودي، وحماد، والدجاني تم تشييدها عام 1956 بمبادرة من الحكومة الأردنية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين لقاء تنازل هذه العائلات الفلسطينية عن صفة اللاجئين بعد طردهم من منازلهم في القدس الغربية المحتلة عام 1948.