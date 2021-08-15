شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد تضامنه مع لبنان في مواجهة تحدياته الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، تضامن المملكة الأردنية ووقوفها المطلق مع لبنان وشعبه الشقيق في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.

وأعرب الصفدي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - عن خالص تعازي المملكة في ضحايا حادث انفجار خزان الوقود في عكار واستعدادها تقديم كل مساعدة ممكنة، وأمل أن يتم تشكيل حكومة لبنانية بأسرع وقت، الأمر الذي يشكل خطوة أساسية للتعامل مع التحديات الجسام التي يواجهها اللبنانيون، وذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية زينة عكر.

ومن جانبها، ثمنت عكر مواقف الأردن المساندة والداعمة للبنان في كافة المحافل الدولية، لاسيما خلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى الدعم المقدم للجيش اللبناني.

وبحث الجانبان الجهود القائمة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والأمن الغذائي والدوائي وبين القطاع الخاص في البلدين، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق حول التحديات المشتركة، وتوسعة آفاق التعاون الثنائي.