سفير إيران في العراق يقول إن جلسات الحوار مع السعودية تناولت فتح السفارات

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وقال السفير الإيراني في العراق، أيرج مسجدي، في تصريح لقناة "العالم" الإيرانية اليوم الأحد إنه: "أقيمت عدة جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية في العراق، وتوقفت بشكل موقت بسبب انتقال السلطة في إيران".

وتابع أن: "المفاوضات بين إيران والسعودية في العراق تناولت فتح سفارتي البلدين، ونتمنى التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى التعاون بين دول المنطقة دون تدخل قوى أجنبية من أجل إرساء الأمن بشكل دائم في المنطقة.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية العراقي الاجتماع بأنه خطوة لدعم العملية السياسية والتقدم الاقتصادي في العراق، مضيفا أن "هذا الاجتماع خطوة نحو إرساء الأساس للعمل الجماعي لدول المنطقة لخلق أمن دائم بها".

وكان العراق، قد وجه بوقت سابق، دعوة إلى عدد من قادة الدول، من أجل حضور القمة المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري، من بينهم، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.