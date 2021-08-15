خالد بن حمد يستقبل البعثة البحرينية إلى أولمبياد طوكيو 2020

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء هذا الاستقبال بمناسبة فوز العداءة، كالكيدان بالميدالية الفضية في نهائي سباق الجري لمسابقة 10 آلاف متر، ضمن منافسات ألعاب القوى بالنسخة الثانية والثلاثين بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، عن فخره بالإنجاز الذي حققته البطلة كالكيدان، مضيفا "أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدا على ما تشهده الرياضة البحرينية لا سيما رياضة ألعاب القوى من تطور وتقدم، بفضل ما يوليه جلالة الملك المفدى رعاه الله من رعاية ودعم بالرياضة وأبناءه الرياضيين، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والذي ساهم في تحقيق هذه الرياضة العديد من الإنجازات لتتبوأ مكانة متقدمة على المستويين القاري والدولي".

وقال: "إن ألعاب القوى البحرينية استطاعت أن تترك بصمة في أم الألعاب بهذا الأولمبياد، لتؤكد على الحضور البحريني المميز في مختلف المشاركات".

من جانبه، قال سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة: " إن إنجاز العداءة كالكيدان في أولمبياد طوكيو، يأتي تجسيدا لرعاية ودعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالرياضة والرياضيين".

وحضر الاستقبال، سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، الدكتورعبد الرحمن صادق عسكر ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، السيد محمد عبد اللطيف بن جلال.

من جانبها، عبرت العداءة البحرينية، كالكيدان جيزاهيجن، صاحبة الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020"، عن سعادتها البالغة بتحقيق هذا الإنجاز لمملكة البحرين، وقالت:

"تغمرني السعادة بعد أن نجحت في رفع علم مملكة البحرين في أولمبياد طوكيو، فهذا الشعور الكبير دائما ما يراود الرياضيين لاسيما في دورات الألعاب الأولمبية، وقد استطعت في تحقيقه والمساهمة لأن أكون بين الأبطال الذين شرفوا البحرين في العديد من البطولات والمحافل الرياضية".