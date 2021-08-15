شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الذروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الذروة، مؤكدة أنها لم توص بالعودة لفرض الحظر.

وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير - في تصريح أوردته قناة السومية نيوز الإخبارية - "إن الوباء يشهد منذ أكثر من أسبوع عملية تسطح لمنحني الإصابات واستقرارا خلال الذروة"، معرباً عن أمله بـ"انخفاض معدل الاصابات في الأيام المقبلة".

وأضاف، أن الوزارة لا تعتمد على عدد الأرقام للإصابات المسجلة باعتبارها مرهونة بعدد الفحوصات المتغيرة، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على النسبة الموجبة من الفحوصات التي ما زالت بين 20 و22% خلال الأيام المنصرمة.

وأكد - حول إمكانية فرض حظر التجوال في عموم البلاد - أن إمكانية تطبيق فرض الحظر الشامل الآن صعبة جداً، وفي حال تطبيقه سيؤثر على حركة المواطنين في التوجه إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاح، لافتا إلى أنه لا توجد توصية لفرض الحظر الشامل للتجوال ضمن معدل الإصابات الحالي.