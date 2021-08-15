شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن القبض على صاحب قطعة الأرض موقع انفجار عكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني القبض على صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود في بلدة التليل بمنطقة عكار، والذي أدي إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين بين مدنيين وعسكريين.

وأضاف الجيش- في بيان - أن المخابرات العسكرية أوقفت صاحب قطعة الأرض في مدينة طرابلس، مؤكدة أنه قيد التحقيق.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت اليوم إلقاء القبض على نجل صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود.

وأضافت أن خزان الوقود في عكار انفجر قرابة الساعة الثانية فجرا داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين الحصى في بلدة التليل - عكار، مؤكدة أن الجيش كان قد صادر خزان الوقود الذي وقع فيه الانفجار لتوزيع ما بداخله على المواطنين.

وشهدت منطقة عكار شمالي لبنان انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين مما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل.