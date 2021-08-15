شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: مقتل وإصابة وفقدان 24 عنصرا من العسكريين فى انفجار عكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني سقوط 24 فردا من عناصره بين قتيل ومصاب ومفقود في حادث انفجار خزان وقود بلدة التليل بعكار شمالي لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد الجيش اللبناني وفاة عنصرين وإصابة 11 عنصراً حالتهم حرجة بالإضافة إلى 4 عناصر مفقودين، فضلا عن إصابة 7 عناصر بإصابات طفيفة تمت معالجتهم وغادروا المستشفيات.

وشهدت منطقة عكار شمالي لبنان انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل.

ولا تزال ظروف وملابسات حصول الانفجار غير واضحة بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى شهادات المصابين الذين كان أغلبهم ممن تجمعوا حول خزان لتعبئة البنزين من مستودع مخفي اكتشفه عدد المواطنين، ولم يتحدد بعد ما إذا كان انفجار الخزان حادث عرضي أم بفعل فاعل.