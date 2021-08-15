شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط 1836 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط 1836 دراجة نارية مخالفة في كافة المناطق في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الإدارات المختلفة. وأهابت الإدارة العامة للمرور، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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