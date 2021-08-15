شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 اثيوبيين سلبوا 73 ألف ريال من عمالة أجنبية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض، تمثّلت في سلب ما بحوزة العمامن مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، حيث بلغت قيمة المسروقات (73,000) ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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