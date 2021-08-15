شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تتيح خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إتاحة خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيا عبر منصة أبشر⁩ أفراد. وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الخطوات التالية: • الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد. • ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

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