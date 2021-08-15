شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى وأقل درجة حرارة سجلت اليوم في «مصايف» المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم الأحد في مصايف المملكة.
وأبان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم في مصايف المملكة في مدينة السودة التي سجلت 25 درجة مئوية.
وأشار المركز إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت في مصايف المملكة كانت في مدينة الطائف بـ37 درجة مئوبة، فيما تراوحت درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية في ( بللحمر ، وبللسمر و النماص والشفا).
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