شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار شمال محافظة «الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المقطع المتداول هطول أمطار متوسطة على أحد الطرق الرئيسية بـ”عشيرة” شمال محافظة الطائف .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر, وتبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة، في حين يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة) تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.