شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون أمام منزل نجيب ميقاتى ويحطمون الواجهة الزجاجية للمبنى رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع عدد من ​المحتجين أمام منزل رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتى، حيث حطموا الواجهة الزجاجية للمبنى، فى ظل تواجد عدد من عناصر مكافحة الشغب.وفق قناة "إم تى فى" اللبنانية.

جاء ذلك على خلفية الانفجار الذى وقع فى خزان الوقود ببلدة التليل فى محافظة عكار شمال لبنان وأسفر الحادث حتى اللحظة عن وقوع 28 قتيلا و80 مصابا، فيما أعلن الدفاع المدنى من السيطرة على النيران بشكل تام، فيما تستمر عمليات المسح الميدانى لمحيط الحادث والبحث عن المفقودين حتى الساعة.