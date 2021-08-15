شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد، تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة 406 آلاف و540 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، شفاء606 حالات ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 397247 ألفا و247 حالة، لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 71ر97 %ٌ، بالإضافة لتسجيل 3 وفيات ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2389 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا خلال الفترة نفسها بلغ 10757 ليصبح مجموع الفحوصات 3599098، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات للمسحات بلغ 84ر2%ٌ.