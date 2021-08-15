السعودية تعلن للمرة الأولى: متحور دلتا موجود في المملكة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمد العبد العالي المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: "متحور دلتا موجود بالمملكة ونتابع بكثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني"، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح أن المتحور دلتا ينتقل من الشخص المصاب الواحد إلى 6 أو 7 أشخاص، مقابل الانتشار فقط إلى شخص أو إثنين في النسخة القديمة من الفيروس، مشددا على أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي للمتحور السائد عالميا والأكثر إثارة للقلق على خلفية سرعة انتشاره.

ولم يوضح المتحدث باسم الصحة السعودية عدد الإصابات الحالي في المملكة بمتحور دلتا، إلا أنه أهاب بالجميع الإسراع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح للوقاية من مضاعفات المتحور الخطير.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت الصحة السعودية تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى 13 حالة وفاة.

والخميس الماضي، قالت الوزارة إن أكثر من 31 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها لمواطنين ومقيمين عبر أكثر من 587 مركز تطعيم في مختلف مناطق المملكة.

للاطلاع على المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك