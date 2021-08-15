حريق كبير في القدس المحتلة وإخلاء منازل.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان، مساء اليوم الأحد، بأن طائرات وقوات الإطفاء هرعت إلى مكان الحرائق التي اشتعلت، دون معرفة السبب، حتى الآن، في وقت توجهت الشرطة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات بهدف إجلاء مستوطنيها، بعد وصول النيران إليهم.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أخلت بيوتا في مستوطنة بيت مئير وكريات يعاريم في مدينة القدس المحتلة، بعد وصول النيران إلى الصفوف الأولى من بيوت تلك المستوطنات.

وأكدت تلك الوسائل الإعلامية العبرية أن الحريق في مدينة القدس المحتلة ما يزال مستمرا، وينتشر بشكل واسع النطاق، بسبب الرياح القوية.

وفي السياق نفسه، ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر لمواجهة جائحة كورونا، من أجل متابعة الحريق.