توجيه جديد من الرئيس المصري قبل بداية العام الدراسي الجديد

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الرئاسة المصرية، أن

"السيسي وجه بإعداد خطة تنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد".

وتشهد مصر في الأونة الأخيرة إقبالا كثيفا ومتزايدا من جانب المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توافر جرعات جديدة من لقاحات (كوفيد-19).

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وفي السياق، أشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن العمل بمراكز التطعيمات مستمر في كافة أنحاء الجمهوربة على مدار أيام الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، فضلا عن مواصلة العمل في سيارات القوافل، التي تتمركز في المناطق التي تشهد إقبالا من المواطنين.

كما نوهت إلى توافر أنواعا مختلفة من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19) داخل مراكز التطعيمات، وهي "جونسون أند جونسون، وسينوفاك، وأسترا زينيكا، وسينوفارم، وسبوتنيك".

وكانت مصر، قد تلقت يوم الجمعة الماضي، مليون و766 ألف و400 جرعة من لقاح "أسترا زينيكا"، من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية.

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