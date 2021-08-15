يهود يتوجهون بالدعاء لعاهل المغرب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر حساب إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية على موقع تويتر مقطع فيديو يوثق الدعاء الذي تلاه الحاخام الإسرائيلي.

وأرفق الحساب تعليقا قال فيه: "دعاء يتلوه الحاخام اليهودي يسرائيل حازوت لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب في كنيس بيت إيل بالدار البيضاء بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والوفد المرافق له خلال زيارة الوزير التاريخية للمغرب".

واختتم لابيد الخميس زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى المغرب بعد استئناف العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي.

وخلال الزيارة، التقى لابيد نظيره المغربي ناصر بوريطة، وافتتح في العاصمة الرباط، ممثلية دبلوماسية لبلاده هي عبارة عن مكتب اتصال، تنفيذا للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كما زار الكنيس اليهودي في الدار البيضاء.