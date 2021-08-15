شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى للرئيس ميشال عون: ارحل فقد أصبحت خارج الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رأى رئيس الحكومة السّابق ​سعد الحريري​، أنه "من المريب أن تتقاطع مواقف رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مرة جديدة مع مواقف رئيس ​التيار الوطنى الحر​ ​جبران باسيل​، وأن نسمع منهما كلامًا منسوخًا يتناول ​عكار​ و​الشمال​ بالتهم الباطلة".

وتساءل، فى تصريح عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، "كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه، أن يقفز فوق أوجاع الناس فى عكار، ليتحدث فى اجتماع مجلس الدفاع عن "أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني" فى الشمال؟ وأى صدفة يلتقى فيها الرئيس عون مع صهره جبران، الذى يقول أن "عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات ​المحروقات​، ولازم اعلان عكار منطقة عسكرية حماية، ولازم الحكومة تجتمع لاتخاذ القرار، ولتوقف قرار الحاكم يلّى عم يسبّب فوضى ويولّد فتنة"رأى رئيس الحكومة السّابق ​سعد الحريري​، أنه "من المريب أن تتقاطع مواقف رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مرة جديدة مع مواقف رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، وأن نسمع منهما كلاماً منسوخاً يتناول ​عكار​ و​الشمال​ بالتهم الباطلة".

وتساءل ، في تصريح عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، "كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه، أن يقفز فوق أوجاع الناس في عكار، ليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع عن "أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني" في الشمال؟ وأي صدفة يلتقي فيها الرئيس عون مع صهره جبران، الذي يقول إن "عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات ​المحروقات​، ولازم اعلان عكار منطقة عسكرية حماية، ولازم الحكومة تجتمع لاتخاذ القرار، ولتوقف قرار الحاكم يلّي عم يسبّب فوضى ويولّد فتنة".





وتوجه الحريرى إلى عون، بالقول: "لا يا فخامة الرئيس. عكار ليست ​قندهار​، وليست خارج الدولة. فخامتك أصبحت خارج الدولة ورئيسًا لجمهورية التيار العونى، وعكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل أن تشتعل بخزانات ​التهريب​"، مشددا على أن "من يتسبب بالفوضى والفلتان هو المسؤول عن إدارة شؤون الحكم، وعن الانهيارات التى لم تتوقف منذ سنتين".

واعتبر الحريرى، أن "عكار حركت أوجاع جميع اللبنانيين يا فخامة الرئيس، ولم تتحرك فيها أدوات الفتنة. أنت ترى أوجاع الناس فتنة ونحن نراها صرخة تعلو فى وجهك؛ ارحل يا فخامة الرئيس... ارحل".