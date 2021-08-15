شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الجيش يضبط أكثر من 28 ألف لتر من البنزين أثناء تخزينها بشكل غير شرعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني ضبط 28 ألفا و600 لتر من البنزين أثناء تخزينها بشكل غير شرعي داخل أربع محطات للوقود في مناطق بشمال لبنان وهي القبة والتبانة وأبي سمرا وطرابلس.

وأكد الجيش أنه تمت مصادرة الكميات المضبوطة فيما تتواصل عمليات دهم محطات الوقود المغلقة، وكان المجلس الأعلى للدفاع بلبنان قد قرر تكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية، بفرض الرقابة على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك لمدة شهر كامل حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستودعات المخصّصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المتبعة.

وطلب المجلس، في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة العسكرية والأمنية، ضبط الوضع العام في منطقة عكار لتفادي أي انفلات أمني، وإبلاغ وزارة الصحة بأن تأخذ على عاتقها معالجة المصابين من جراء انفجار خزان الوقود في منطقة التليل بعكار.

وكان عون قد دعا إلى اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع، ظهر اليوم، في قصر بعبدا، للبحث في تداعيات انفجار مستودع المحروقات في بلدة التليل فى عكار، وحذر عون من تسييس حادث انفجار خزانات وقود في عكار شمالى لبنان واستغلال دماء الضحايا لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة الى النظام ومؤسساته - على حد وصفه.