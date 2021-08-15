شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على مقيمَين بتهمة تحويل أموال المخالفين للخارج وبحوزتهما عشرات الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على مقيمَين قاما بجمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها للخارج. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية، متخذين وحدة سكنية جنوب مدينة الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضبط بحوزتهما مبلغ (91,000) ريال. وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. القبض على مقيمَين بتهمة تحويل أموال المخالفين للخارج وبحوزتهما عشرات الآلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.