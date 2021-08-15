تطبيق واتس آب تتيح لك نقل سجل الدردشة إلى هاتف آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة واتس آب عن إطلاق وظيفة جديدة تتيح للمستخدم إمكانية نقل سجلات الدردشة ما بين الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد وأجهزة أبل "آي أو إس"، بحيث لم يعد تطبيق التواصل الفوري الشهير يمثل عقبة أمام المستخدم، الذي يرغب في استبدال هاتف آي فون بجهاز أندرويد أو العكس.



وفي السابق، كان يتعين على المستخدم التخلي عن سجلات الدردشة بتطبيق واتس آب، إذا رغب في تغيير نظام تشغيل الهاتف الذكي، ولكن هذا الوضع قد تغيير الآن مع إعلان سامسونغ عن تحديث تطبيق واتس آب وإنه يمكن للمستخدم نقل سجلات الدردشة من هاتف آي فون إلى جهاز أندرويد.

وتسعى شركة سامسونغ من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل الأمر على أصحاب هواتف آي فون للانتقال إلى هواتفها الذكي الجديدة مثل Galaxy Z Fold3 5G أو Galaxy Z Flip3 5G، وتقتصر هذه الوظيفة مؤقتاً على هواتف سامسونغ المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد 10 أو 11، وبعد ذلك سيتم إتاحتها على أجهزة أندرويد الأخرى لكي يتمكن المستخدم من التحويل من نظام أندرويد إلى نظام أبل "آي أو إس".

ولم تعلن شركة واتس آب أي جدول زمني لإطلاق هذه الوظيفة الجديدة على الأجهزة المختلفة، ولكنها أكدت على أنه يمكن للمستخدمين نقل سجلات الدردشة إلى هواتفهم الذكية الجديدة خلال "الأسابيع المقبلة".

وأكدت الشركة الأمريكية على أن تطوير هذه الوظيفة لم يكن سهلاً على الإطلاق، نظراً لأنه يتم تشفير الرسائل وتخزينها على الهاتف الذكي بدلاً من خدمات الحوسبة السحابية، كما يحدث لدى أغلب المنافسين، وأشارت إلى أنه يمكن نقل سجلات الدردشة فقط عند إعداد الهاتف وليس بعد إجراء الإعداد.