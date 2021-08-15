وزير دفاع إسرائيلي سابق: سيطرة طالبان على أفغانستان ستؤثر على أمن بلادنا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر بوغي يعالون تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، ذكر من خلالها أنه رغم المسافة البعيدة بين أفغانستان وإسرائيل، فإن تأثير سيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية سيكون له تداعيات خطيرة على بلاده.

وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بأن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وسيطرة طالبان عليها سيكون لهما تداعيات على الموقف الأمريكي في الشرق الأوسط، وعلى أمن إسرائيل أيضا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، احتفى مقاتلو طالبان بالسيطرة على عدد من المواقع العسكرية الحيوية والاستيلاء على معدات عسكرية ثقيلة وتكتيكية، بما في ذلك طائرات ومركبات همفي.

وفي حين يحاصر مقاتلو حركة طالبان العاصمة الأفغانية، يجري قادتهم مفاوضات مع الرئيس أشرف غني وكبار المسؤولين في الدولة لتسليم كابل، والانخراط في عملية نقل سلمي للسلطة.