شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن الثلاثاء المقبل يوم حداد رسمى على أرواح ضحايا عكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس وزراء لبنان المكلف بتصريف الأعمال، الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة و​المؤسسات العامة​ و​البلديات​ في بعد فاجعة ​انفجار​ ​عكار​، وفق موقع النشرة اللبنانى.

وجاء في نص الإعلان: "تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الثلاثاء 17 آب بعد فاجعة انفجار التليل عكار، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم".

وكان الجيش اللبناني قال في بيان، إنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فقد بلغ عدد المصابين 80مصابا وعدد الوفيات 28 حتى اللحظة