شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يواصل محاولات تهويد الحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر يونس عرار رئيس وحدة العلاقات الدولية والإعلام فى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة محاولات الاحتلال الإسرائيلى تهويد الحرم الإبراهيمى وتغيير ملامحه التاريخية.

وقال عرار - في تصريح صحفي - إن "الاحتلال يحاول فرض سيطرته على الحرم الإبراهيمي عبر إقامة نقاط التفتيش الإلكترونية على مداخله والمناطق المغلقة في البلدة القديمة، والمحاولات المتكررة لمنع الأذان". وشدد على أن الموافقة على إقامة المصعد الكهربائي هي جزء من عملية التهويد المستمرة، التي تهدف للاستيلاء الكامل على الحرم الإبراهيمي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، أدان الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل، والمتمثلة بتغيير معالم الحرم عبر إقامة مصعد خارجى يستولى على مساحات جديدة من أرض الوقف الإسلامي.

وشدد رئيس وزراء فلسطين -فى بيان- على أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل مسا خطيرا بمعالم الحرم الشريف واعتداء على حرية العبادة فيه باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين فقط ولا يحق لغيرهم منازعتهم عليه.

وطالب اشتية المجتمع الدولى بالتحرك على نحو عاجل للتصدى لهذه الانتهاكات، ووقف العمل فى الحرم داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية باعتبار أن الحرم الشريف وضع على لائحة التراث العالمي.

هذا وقد اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد ظهر الاربعاء، على المصلين فى المسجد الابراهيمى الشريف بمدينة الخليل، واعتقلت مواطنة وشاب بعد الاعتداء عليهم بالضرب.