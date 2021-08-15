لجنة "5+5" الليبية تتفق على خطة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء

القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، عقب اجتماع فى سرت اليوم ، على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء فى أسرع وقت.

وطالبت اللجنة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - "لجنة الـ 75 بتحمل مسؤوليتها أمام الله والوطن، والابتعاد عن المصالح الضيقة، وتغليب مصلحة الوطن، وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكي يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخاب في 24 ديسمبر 2021".

