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لجنة "5+5" الليبية تتفق على خطة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء

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القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، عقب اجتماع فى سرت اليوم ، على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء فى أسرع وقت.

وطالبت اللجنة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - "لجنة الـ 75 بتحمل مسؤوليتها أمام الله والوطن، والابتعاد عن المصالح الضيقة، وتغليب مصلحة الوطن، وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكي يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخاب في 24 ديسمبر 2021". 
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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