شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى يبحثان الجهود المبذولة للدفع بعملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائهما في قصر الحسينية، اليوم الأحد، المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للدفع بعملية السلام قدماً.

وجدد الملك عبد الله الثانى خلال اللقاء- بحسب وكالة الأنباء الرسمية - التأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند لحقوق الأشقاء الفلسطينيين العادلة والمشروعة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يمكن الأشقاء الفلسطينيين من قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما العاهل الأردني التأكيد على مواصلة المملكة تأدية دورها التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، الذي يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الأردنية الفلسطينية.

من جهته، ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف الملك الداعمة للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي ركزت على مركزية القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغربين، ومدير مكتب الملك، ومدير المخابرات العامة، والوفد المرافق للرئيس الفلسطيني.