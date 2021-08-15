الحماية المدنية الجزائرية: إخماد 33 حريقا فى 12 ولاية خلال 24 ساعة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، إخماد 33 حريق غابات وأدغال وأحراش على مستوى 12 ولاية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الحماية المدنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - أن وحدات الحماية المدنية أخمدت 17 حريقا في" تيزي وزو"، و3 حرائق في "بجاية"، وحريقين بكل من "جيجل"، و"بومرداس" و"المدية"، بالإضافة إلى حريق واحد على مستوى ولايات "الطارف"، و"تبسة"، و"سكيكدة"، و"تيارت"، و"باتنة"، و"ميلة"، و"سوق أهراس".

وأشارت إلى مواصلة فرق الحماية المدنية جهودها في إخماد 19 حريقا عبر 10 ولايات، وهم 6 حرائق ببجاية، و3 حرائق بالطارف، وحريقين في "تيزي وزو"، و"سطيف"، و"قالمة"، وحريق واحد بولايات "عين الدفلى"، و"عنابة"، و"البويرة"، و"سكيكدة".

يذكر أنه لمواجهة هذه الحرائق تم تجنيد 7500 عون حماية مدنية، و490 شاحنة إخماد، و3 مروحيات من المجموعة الجوية للحماية المدنية و5 مروحيات للجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى طائرتين لإخماد الحرائق من الاتحاد الأوروبي وطائرة إخماد إسبانية.