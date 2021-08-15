شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: متحور دلتا موجود بالمملكة.. وهذه نسبة انتقاله بين الأشخاص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن متحور دلتا هو السائد عالمياً والأكثر إثارة للقلق لسرعة انتشاره.
وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الدوري لبحث مستجدات فيروس كورونا، أن متحور دلتا موجود بالمملكة ونسبة انتقاله تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد ، ويتم متابعة المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني عن كثب.
وأشار إلى أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولابد من أخذ جرعتين. وأكد أن المملكة تجاوزت مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنت تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.
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