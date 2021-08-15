شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دفعة شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة (45)، لشهر أغسطس 2021م.

وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن: منهنا.

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، مبلغًا قدره 1.9 مليار ريال في ‏حسابات المستفيدين، مخصص ‏دعم شهر أغسطس، فيما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال.